Gaia Foglini ballerina in tv con Massimo Ranieri

L’emozione della tv l’aveva già vissuta, ma questa volta è "entrata" nel piccolo schermo grazie alla sua passione, la danza classica. In molti hanno riconosciuto la bella Gaia Foglini nel programma di Rai1 "Tutti i sogni ancora in volo" che, per due fine settimana, è andato in onda in prima serata e condotto da Massimo Ranieri. La 22enne di Fermo, anche se ormai trasferitasi per esigenze lavorative a Roma, negli ultimi mesi ha lavorato con la compagnia di danza classica "Italian National Ballet" ed ha partecipato ad un tournée in Francia portando in scena lo "Schiaccianoci", quindi è rientrata ed ha provato l’audizione Rai. La sua bravura non poteva passare inosservata e dai teatri, dove è più abituale che si esibisca, Gaia ha ballato in tv. "Mi sono cimentata sia in coreografie che riguardavano il mio mondo sia in altre invece totalmente fuori dal mio percorso di studio – ci ha confidato- ma mi sono divertita, ho scoperto che la tv mi piace molto e soprattutto ho conosciuto da vicino un’artista eccezionale come Ranieri". La Foglini era già apparsa in tv giungendo alle finali nazionali di Miss Italia nel 2019 e aveva avuto una particina nella fiction di Canale5 "Luce per i tuoi occhi".

Andrea Scoppa