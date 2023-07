Gal Fermano, Campagna di Ascolto per Definire la Nuova Programmazione 2023-2027

‘Nuova Programmazione? Parliamone e dicci la tua’ è il titolo della campagna di ascolto attivata sul territorio provinciale dal Gal Fermano, volta a definire la strategia dello sviluppo locale della programmazione 20232027. Con questo scopo, nel mese di giugno si sono svolti cinque incontri itineranti con enti pubblici e privati, mentre luglio si apre con un’attività innovativa messa in campo per la prima volta dal Gal Fermano. Si tratta di tre workshops tematici che si svolgeranno con la collaborazione di esperti dell’Università Politecnica delle Marche, mirati a condividere e trasferire strumenti, metodologie e competenze agli attori locali, promossi per sviluppare un percorso condiviso per l’individuazione dei fabbisogni da porre a base della nuova programmazione. Il ciclo di appuntamenti si apre domani presso la Casa della Memoria di Servigliano (dalle 16 alle 19) con l’incontro dal titolo ‘Sviluppo di sistemi sociali e sanitari per i territori’ (relatori Bronzini e Germani). Seguirà l’incontro di giovedì 6 luglio ad Amandola, (sala consiliare stesso orario) quando si parlerà di ‘Beni culturali, turismo e artigianato’ (relatori Clini e Germani).

Il ciclo si chiude lunedì 10 luglio a Marina di Altidona (sala Lussu sempre dalle 16 alle 19) con l’incontro rivolto prevalentemente agli enti pubblici dal titolo ‘Sviluppo di servizi integrati locali’ (relatori Temperini e Germani). "La strategia che ci ha sempre contraddistinto – commenta la presidente Michela Borri – è quella ‘bottom up’. E’ fondamentale ascoltare il territorio in maniera attiva prima di redigere il piano di sviluppo rurale, soprattutto in questa fase in cui il Gal Fermano ha meno risorse da poter spendere sul territorio rispetto alla passata programmazione. Il CdA ha deciso di portare una ventata di novità focalizzando i workshops su tematiche importanti quali: sociale, sanità, turismo, cultura, artigianato e servizi locali. Per questo – conclude Borri – invito i sindaci a cogliere l’importante opportunità".

Paola Pieragostini