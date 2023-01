Gal Piceno, nuovo bando per il progetto dalla Marina al Borgo

L’Amministrazione Comunale di Cupra ha partecipato anche al secondo bando del Gal Piceno per investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Il nuovo progetto si chiama "Dalla Marina al Borgo - Castello Sant’Andrea stralcio II". Va ricordatoi che il progetto precedente, denominato "Dalla marina al centro storico di Marano", finanziato con 80 mila euro, prevede la riscoperta di un vecchio sentiero che dall’abitato di Cupra porta al paese alto, i cui lavori stanno per andare in appalto. Ora, con la riapertura del bando integrativo, il Comune ha in programma la rifinitura del sentiero e il completamento del parco di Sant’Andrea, in modo da poterlo riaprire dopo la chiusura a seguito della frana dell’8 febbraio del 2014, che ha reso il Castello pericolante. L’anno scorso il Comune ha investito circa 15 mila euro per recintare la zona pericolante e per ripulire l’area infestata di erbacce e rimuovere le strutture di legno ormai marce. Ora si tratta di rifare la nuova linea elettrica con i corpi illuminanti. Spesa prevista per entrambi gli interventi, 208 mila euro. "Da un lato riscopriamo un vecchio sentiero, dall’altro rappresenta un collegamento in più per il paese alto – afferma il sindaco Piersimoni - Un modo per incentivare la visita a Marano, che è un nostro obiettivo primario".