Gal Piceno, piano integrato per il turismo

È stato presentato ieri il progetto "Gal Piceno Quality Life" per un piano turistico integrato e di promozione, che vede anche la nascita di un brand territoriale. Il progetto vede impegnati con il Gal Piceno diversi soggetti attuatori: l’Istao - Istituto Adriano Olivetti, la cooperativa Vademecum e Carlo Bachetti Doria, esperto di sviluppo e promozione turistica e culturale. Il progetto "Gal Piceno Quality Life" che rientra nella Misura 19.2.20 - "Sostegno allo sviluppo locale leader", intende dialogare e confrontarsi con i principali attori impegnati per lo sviluppo e la promozione del territorio fra cui il Bim, la Camera di Commercio, la Fondazione Carisap, l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e quella dei Sibillini, la Provincia di Ascoli, la Vinea e l’Amat, oltre a rappresentanti dei 23 Comuni appartenenti al territorio del Gal Piceno. Questi gli invitati e i partecipanti ai tavoli tematici inaugurati con il saluto di benvenuto e l’introduzione di Giuseppe Amici, Presidente Unione Montana Tronto e Valfluvione, seguito da Luciano Agostini, Presidente Gal Piceno, che ha introdotto le strategie del Gal per la promozione e lo sviluppo turistico del territorio e che ha illustrato le iniziative, il contesto e il percorso del bando e la sua assegnazione.

