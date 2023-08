Galimberti e la ’bellezza’ riempiono il centro di Magliano di Tenna

Una affollatissima lezione di filosofia nel piccolo borgo di Magliano di Tenna all’interno della rassegna regionale ‘Non a voce sola’, che ha ospitato nei giorni scorsi Umberto Galimberti, docente universitario, ricercatore, scrittore e divulgatore, insomma una delle menti più conosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale. Per l’occasione piazza Gramsci nel centro storico di Magliano di Tenna, ha accolto centinaia di ospiti, fra cui molti insegnanti provenienti da tutto il territorio e fuori provincia. "Mi dispiace che siate venuti qui in tanti – esordisce Galimberti – perché quella di stasera sarà una discussione complicata". Doveva essere una lezione sulla ‘Bellezza’ che è stata si toccata, ma sono stati molti i temi affrontati. "Oggi purtroppo la scuola forma ma non educa – continua Galimberti – nel corso di circa un decennio un ragazzo uscito dal Liceo ha perso la conoscenza e l’utilizzo di circa 1.000 parole e solo con le parole si può comunicare, esprimere un concetto. Persino su quella che chiamiamo morale che dovrebbe sostenere la società dobbiamo riflettere".

a. c.