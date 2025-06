Galleria di Croce di Casale, da venerdì torna il doppio senso

Una buona notizia per la viabilità dell’entroterra. Stanno terminando i lavori all’interno della galleria di Croce di Casale, che da mesi ha causato tantissimi disagi per chi viaggia verso Comunanza o, in senso opposto, dai Sibillini ad Ascoli. Il sindaco Domenico Sacconi, infatti, ha annunciato che il cantiere verrà smantellato ben prima del termine previsto. Da venerdì, dunque, la galleria tornerà percorribile in entrambi i sensi di marcia e ne beneficerà tutto il territorio. In questi mesi, come detto, la viabilità è stata pesantemente condizionata da questo intervento di messa in sicurezza, con l’installazione del senso unico alternato che ha causato diversi disagi.

Intanto, a proposito di Comunanza, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Sacconi vorrebbe realizzare una piscina sul territorio. "Stiamo cercando le condizioni che possano rendere sostenibile economicamente questo investimento – spiega il primo cittadino –. Stiamo coinvolgendo anche la Regione, nonché alcuni sponsor e i comuni limitrofi. Vorremmo far sì che questo nuovo ‘gioiello’ possa essere messo a disposizione non solo dei comunanzesi ma di tutti coloro che vivono nell’area dei monti Sibillini".

Infine, sono partiti i lavori per l’allestimento di un’area camper nei pressi del lago di Gerosa, con l’amministrazione che intende pertanto rilanciare il turismo nella stagione estiva. In questo modo, si potranno attrarre ancora più turisti su tutto il territorio.

Matteo Porfiri