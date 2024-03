Galleria di Rosara, due incidenti frontali nel giro di pochi giorni

Giorni difficili per la circolazione veicolare alla galleria Rosara lungo il raccordo autostradale fra le uscite di Ascoli Centro e Rosara. In due giorni, infatti, sono avvenuti altrettanti incidenti che hanno coinvolto auto e procurato feriti. In particolare ieri una manovra azzardata sarebbe stata all’origine di uno scontro che ha coinvolto due auto all’interno della galleria. L’impatto è stato molto violento e le due vetture hanno riportato gravissimi danni. Feriti anche i due conducenti e altre due persone che erano a bordo dei mezzi incidentati. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo (media gravità) all’ospedale Mazzoni per le cure del caso.

Nessuno è comunque in pericolo di vita. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco, agenti della polizia locale e della polizia stradale che hanno provveduto a regolare il traffico che ha subito importanti rallentamenti con il transito deviato sulle uscite di Ascoli centro e Rosara, finché i mezzi non sono stati rimossi dalla ditta preposta a questo servizio e la sede stradale pulita dai detriti. Già domenica mattina un altro incidente era avvenuto nella stessa galleria dove si sono scontrate frontalmente due vetture. In questo caso si sono registrati danni importanti ai mezzi, ma non ai conducenti delle auto che sono usciti autonomamente dalle rispettive auto e per loro non sono stati necessarie cure particolari. Al di là dei casi specifici sulle cui responsabilità andranno svolti accertamenti, i due incidenti ripropongono la pericolosità del transito in una galleria a doppio senso di circolazione, dove vige l’assoluto divieto di sorpasso che purtroppo spesso viene eluso da automobilisti incoscienti.

p. erc.