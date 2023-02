Gambero Rosso premia ’Voglia di...’ Ecco i due coni alla gelateria

Il 2023 della Gelateria caffetteria ’Voglia di...’ di Ennio Cannella di San Benedetto inizia con il riconoscimento dei due Coni. Assegnati nella Guida Gelaterie d’Italia 2023 di Gambero Rosso, presentata al Sigep di Rimini, si tratta di una conferma dell’impegno del maestro gelatiere, essendo già successo in precedenza. "Arriva dopo un anno complesso, ricco di sfide ma anche di cose belle. Ennio, Gisella e tutto lo staff di Voglia di... non possono far altro che ringraziare voi che ci scegliete ogni giorno, ci date fiducia e ci permettete di continuare a crescere"", dichiara Ennio Cannella ai suoi clienti. L’avvio del nuovo anno registra anche il ritorno dell’iniziativa ’Voglia di..Gelato Salato’, realizzato con la vulcanica Laura Di Pietrantonio, dove il gelato di Ennio Cannella incontra la cucina dei grandi chef in aperitivi per esploratori del gusto: appuntamento oggi, in via Voltattorni, alle ore 19.30.