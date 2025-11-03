Gara anonima di Tosi. Eusepi è troppo solo

Orsini 6 Prende un duro colpo al collo che rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. (35’pt Cultraro 6 Tradito dai compagni in barriera sul gol di Sannipoli. Devia con i piedi un’incursione di Spavone)

Zini 5 Ferma fallosamente Bernardotto al limite beccandosi il rosso dopo visione al FVS. Ad inizio ripresa calcia addosso al portiere ospite da buona posizione.

Pezzola 6 Scende in campo con la maschera a causa della contusione al naso. Poi la getta via ed è sempre attento su chiunque passi dalle sue parti.

Dalmazzi 5,5 Non è Gennari e si vede. La mette su piano fisico, perdendo diversi duelli nell’uno contro uno.

Tosi 5 Partita anonima dell’esterno sinistro. Si fa prendere di infilata dal diretto avversario e manca nella fase di spinta.

Candellori 6 Risente del doppio impegno con l’Ascoli ma ci mette sempre la solita grinta.

Alfieri 5,5 Il solito ordinario compitino, senza particolari picchi. Anzi non incide nella costruzione del gioco.

Marranzino 5,5 E’ il jolly di Palladini, ma non ha le caratteristiche di Moussa Tourè. L’impegno c’è ma non basta (18’ st Napolitano 6 Si piazza in mediana dando concretezza)

Konatè 5,5 Canta e porta la croce. Si sacrifica anche in fase difensiva, ma non incide negli ultimi sedici metri. Sostituito, esce stremato dal campo. (35’ st Scafetta sv)

Eusepi 5 Da solo in mezzo ai centrali ospiti. Non gli arriva un pallone giocabile.

Tourè N. 5 Prova qualche guizzo dei suoi ma nulla più. (18’ st Sbaffo 5,5 Ha sulla coscienza il rigore sbagliato ma è l’ultimo ad arrendersi. Nel recupero impegna severamente il portiere ospite).

All. Palladini 6 Cerca di mettere in campo la migliore Samb. La squadra non risponde alle attese sia fisicamente che a livello psicologico. Le prova tutte per portare a casa un risultato positivo. Gli episodi alla fine sono stati decisivi. Quarta sconfitta consecutiva. Anche lui è in discussione.