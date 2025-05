Gara degli isituti tecnici,. Beatrice Ceci vince il primo premio

Beatrice Ceci, el IV Turismo dell’IIS Fazzini Mercantini di Grottammare, ha vinto il primo premio assoluto alla gara nazionale per Istituti Tecnici e Professionali con indirizzo turismo. La competizione si è svolta all’ITES ‘Einaudi Gramsci’ di Padova e ha visto la partecipazione di 34 studenti provenienti da scuole di tutto il Paese. Accompagnata dalla docente Valentina D’Ascanio, Beatrice ha affrontato due prove, entrambe della durata di cinque ore. La prima giornata, ha eseguito una verifica su Discipline Turistiche e Aziendali, Diritto e Legislazione turistica. Il giorno successivo l’esame ha coinvolto le materie di Arte e territorio, Geografia turistica, Lingua Inglese e Francese, come seconda lingua comunitaria. Il successo ottenuto dalla studentessa non rappresenta soltanto un traguardo individuale, ma ha anche un’importante ricaduta per l’istituto scolastico grottammarese. Secondo il regolamento, l’IIS Fazzini Mercantini sarà infatti incaricato di ospitare la prossima edizione della competizione trasformandosi così in un centro di riferimento per il confronto tra studenti di tutta Italia.