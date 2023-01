Gara di corsa campestre I ragazzi di Fermo al top

Grandi risultati a livello sportivo per i ragazzi del Liceo Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo. Il 15 dicembre, infatti, si è tenuta ad Ascoli Piceno la fase provinciale dei campionati studenteschi di corsa campestre. Alla luce dei risultati della fase distrettuale, tenutasi il 25 novembre presso il campo di atletica di Fermo, a prendere parte alla spedizione per le gare nella città di Ascoli sono stati 9 alunni: Giovanni Santarelli, Francesco Maria Matteucci, Lorenzo Cupelli, Pietro Crosta, Edoardo Giacomozzi, Michele Smiriglia, Matteo Mancini, Sofia Pistonesi e Maria Cecilia Leoni. Anche in questo anno scolastico, gli studenti fermani sono riusciti a portare in alto il nome della scuola, in particolare con i risultati ottenuti dai ragazzi della categoria Juniores che si sono classificati al terzo posto generale nella classifica a squadre, grazie ai piazzamenti di Santarelli (4° posto), Matteucci (6° posto) e Cupelli. A livello individuale, ottima prestazione per Crosta che ha conquistato il secondo gradino del podio nella gara maschile della categoria Allievi, che gli ha permesso di staccare il pass per la fase regionale. Piena soddisfazione per la dirigente scolastica Marzia Ripari e per gli insegnanti di educazione fisica Emanuel Barbizzi, Lucio Laurenza, Paolo Mochi, Felicia Palumbo, Gaetano Romualdi e Monica Vallesi, che hanno visto alcuni dei loro alunni sugli scudi di una delle discipline principe a livello scolastico.