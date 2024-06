Gara di costruzioni per 450 studenti. Muciaccia: "Invenzioni molto creative"

Creatività ed ingegno sono state le parole cardine di ‘Eureka! Funziona!’, la gara di costruzioni tecnologiche per i 450 alunni delle scuole secondarie di primo grado del Piceno che hanno preso parte al progetto. Lo scopo? Ideare, progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit di differenti materiali. A questa dodicesima edizione, organizzata dalla sezione metalmeccanica di Confindustria Ascoli, hanno aderito 11 scuole per circa 450 alunni coinvolti, che hanno realizzato complessivamente 93 manufatti. E dopo i lavori, arriva la premiazione, tenutasi nell’Auditorium Neroni di Ascoli. Oltre 100 gli alunni che, insieme agli insegnanti, rappresentavano i 23 gruppi finalisti e hanno presentato gli elaborati alla giuria, composta da dirigenti scolatici degli istituti tecnici del territorio, studenti ed imprenditori. Tra i presenti, anche il presentatore televisivo Giovanni Mucciaccia, amato dal pubblico per la conduzione del noto programma ‘Art Attack’. A vincere il primo premio, ossia la partecipazione dell’intera classe all’evento finale nazionale che si terrà a Napoli il 26 settembre 2024 in occasione dell’Assemblea di Federmeccanica, è stato l’Istituto Sibillini con il gruppo misto delle classi 1C e 2C della sede di Montefalcone Appennino con l’invenzione ‘Pirati all’arrembaggio’.

"Pirati all’arrembaggio, simpaticamente ribattezzato il Kraken, – commenta Giovanni Mucciaccia – era stato dagli stessi ragazzi indicato come quello tra i migliori, prima ancora che la commissione lo decretasse. Hanno saputo dare movimento a più parti del giocattolo e questo, insieme alla bellezza scenografica, è stato sicuramente l’elemento determinante. Un applauso a tutti per aver creato invenzioni veramente molto interessanti e creative".

Ottavia Firmani