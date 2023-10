Gara nazionale di tiro con l’arco storico

Gli arcieri della compagnia Auphidanorum Sagitte di Offida in collaborazione con l’associazione culturale Offida Nova e con l’Enoteca regionale delle Marche, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco organizzano in centro storico domenica 29 ottobre, il tiro con l’arco storico ‘La Freccia Nera MMXXIII’ Memorial Luciano Angelini, III gara di campionato nazionale Lias-Asi 2023-24. La gara che si svolgerà su un percorso di 18 piazzole secondo il regolamento sportivo Lias, è riservata ai soli tesserati in possesso del certificato medico agonistico. Il programma della giornata prevede alle 8 l’accoglienza degli arcieri, nell’enoteca, alle 9 chiamata piazzole, 9.30 inizio gara, a fine gara premiazione che si terranno nell’enoteca regionale. Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro il 24 ottobre, ed inviata ad arcieridioffida@gmail.com