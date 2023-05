Gara podistica sul lungomare, rimosse 16 auto e 4 scooter per liberare il tracciato della corsa

Per consentire la corsa Corri con Martina sul lungomare sono state rimosse solo 16 auto e 4 scooter. Questo non perché la gente ha capito bene che doveva spostare i mezzi per il passaggio della gara, ma solo perché gli agenti della polizia locali sono passati con ampio anticipo ed hanno iniziato a rintracciare i proprietari delle auto e degli scooter, invitandoli a portarli oltre il circuito. Decine di proprietari hanno risparmiato la sanzione, ma soprattutto il salato conto della rimozione, del trasporto e della custodia, unitamente al disagio per il recupero del mezzo. Ieri il bilancio sarebbe stato pesantissimo, con tanta gente che dalle primissime ore del mattino si sono recate al mare approfittando della bella giornata di sole. Pendolari, quindi, ma anche qualche turista si è ritrovato senza vettura e questo non fa bene al turismo. Va aggiunto, a ogni modo, che i cartelli di divieto di sosta erano stati esposti lungo il tracciato con ampio anticipo e vi era stata una campagna di informazione anche attraverso i canali ufficiali del Comune.