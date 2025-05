"Garantiamo prestazioni all’avanguardia"

Il laboratorio di emodinamica dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli è stato attivato nel maggio del 2005. Compie, dunque, esattamente 20 anni. Nel 2024 sono state eseguite 1.686 procedure, di cui 505 angioplastiche coronariche. Un dato che testimonia l’efficacia delle tecniche interventistiche adottate e l’efficienza del sistema di emergenza della sanità picena è il tasso di mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto nella provincia di Ascoli: si attesta al 5,33% ed è più basso rispetto alla media nazionale che è del 7,13% (dati Agenas del Programma nazionale esiti). Il servizio di emodinamica è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Il nuovo angiografo – evidenzia Pierfrancesco Grossi direttore dell’Uoc di cardiologia e Utic– ci permette di continuare a garantire prestazioni all’avanguardia e di migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti. Questo strumento rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di precisione, sicurezza e qualità delle procedure, permettendo ai nostri specialisti di intervenire con ancora maggiore efficacia e contribuendo a ridurre ulteriormente il tasso di mortalità. Ringrazio tutto il personale sanitario e tecnico che, in questi anni, ha contribuito a rendere il laboratorio di emodinamica un punto di riferimento per la cardiologia interventistica nella nostra regione". Anche il dottor Grossi ha speso parole di gratitudine per Luciano Moretti. "Mi ha dato la vita professionale che sognavo istituendo il laboratorio di emodinamica che ha voluto fortemente insieme all’allora direttore generale dell’Asl di Ascoli Mario Maresca".

p. erc.