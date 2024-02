Garantito il servizio di salvataggio in caso la stagione sarà più lunga

Anche l’amministrazione comunale assicurerà il servizio di salvataggio in mare nelle spiagge libere durante l’eventuale prolungamento della stagione balneare. La decisione non è ancora stata presa ufficialmente, ma è questo l’indirizzo adottato dall’amministrazione comunale, nell’alveo del tavolo interistituzionale che comprende anche la regione Marche e la Capitaneria di porto. E ovviamente anche i balneari, che lo hanno voluto proprio per scongiurare indesiderati deja vu durante l’estate 2024. L’anno scorso, infatti, la stagione venne prolungata al 1° ottobre, ma molti chalet non ritennero di mantenere i bagnini e vennero sanzionati. Da qui ne è nata una diatriba che ha coinvolto tutta la categoria, secondo cui la Capitaneria avrebbe competenza solo nel dettare le modalità dell’erogazione del servizio, non le tempistiche. In un recente incontro con l’Autorità portuale, le associazioni di categoria hanno aperto al mantenimento del servizio, chiedendo però al comune di fare altrettanto nell’arenile non sottoposto a concessione.

"Durante la stagione il servizio è assicurato – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – tuttavia, qualora venisse prorogata la scadenza, noi non avremmo un vero e proprio obbligo di mantenerlo in quell’intervallo, visto che non parliamo di concessioni demaniali. Lo scorso anno abbiamo risolto mettendo dei cartelli lungo le spiagge libere, così da avvisare adeguatamente turisti e cittadini. Ciononostante, non penso che ragionare a ribasso, in fatto di sicurezza e accoglienza turistica, sia fruttuoso. È per questo che, nell’ambito del confronto intavolato con i balneari, la regione e la Capitaneria di porto, siamo intenzionati ad estendere il servizio di salvataggio anche durante l’eventuale prolungamento della stagione. Non è un dovere, ma lo percepiamo come tale".

A premere perché il passaggio venga fatto ufficialmente è anche la minoranza: "Visto il progressivo allungamento delle stagioni estive – aggiunge Paolo Canducci - e dato che la nostra città può rappresentare un’attrattiva in quelli che un tempo erano considerati ‘fuori stagione’, è fondamentale evitare il ripetersi di quanto avvenuto l’anno scorso, garantendo il servizio tenendo conto anche delle spiagge libere, che sono sempre molto frequentate. In tal senso penso che la soluzione più logica sia di ampliare lo spazio che viene controllato, prevedendo torrette ad una distanza anche superiore, ma includendo anche l’arenile libero". "Se la stagione viene prolungata – conclude Luciana Barlocci – bisogna tutelare anche le spiagge libere".

Giuseppe Di Marco