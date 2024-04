Gas, luce e anche salute. L’incubo di non potersi curare

Il nuovo andamento sociale che inizia a mettere sempre più paura è la difficoltà di potersi curare. Sono tanti gli ascolani che hanno sempre più timore di ammalarsi e quindi di non poter permettersi le cure necessarie. Proprio nell’ultimo anno si è fatta registrare un’impennata nelle richieste per polizze assicurative, prestiti e indebitamenti vari per poter affrontare un intervento o delle cure specifiche per la propria condizione di salute. Le Marche oggi sono la seconda regione d’Italia per domande volte a reperire le risorse monetarie necessarie da utilizzare in questa destinazione. Oltre a ciò però sono tanti gli aspetti sui quali Diocesi, comune, enti e associazioni cittadine stanno mettendo mano per abbracciare le difficoltà delle famiglie.

Da qualche mese Zarepta ha ampliato i servizi di mensa erogati. "Siamo inseriti all’interno di un progetto di cui andiamo davvero fieri – spiega Raniero Isopi di Zarepta –. Spesso capita di sentire qualcuno dire ‘come mai questo o quello va a mangiare alla mensa dei poveri?’. A ciò rispondo dicendo che non negheremo mai del cibo a nessuno. A volte le difficoltà che una persona avverte non sono solo di carattere economico ma anche e soprattutto di genere sociale. Le persone da noi troveranno sempre un luogo dove sentirsi accettate. Abbiamo iniziato anche il servizio a colazione e cena. Ogni giorno nei nostri locali accogliamo una media di 102 persone. Ci auguriamo di poter allargare ulteriormente i servizi". Dello stesso avviso Ivana Sandrin del Centro accoglienza vita che aggiunge: "Dobbiamo accompagnare la crescita della vita in ogni sua forma. Nella nostra attività abbiamo rilevato la presenza di persone provenienti da 8 nazioni diverse dell’Africa e di 7 paesi dell’Europa. Tutte le utenze vengono a chiederci aiuto e cercheremo di soddisfare tutte le richieste. Abbiamo la necessità di latte, pannolini e scarpe (numeri da 20 a 31) per i più piccoli. Crediamo che debbano essere fronteggiate soprattutto le difficoltà legate alla deprivazione educativa che riguarda i bambini da 0 a 3 anni. Molti di loro non vanno all’asilo nido per differenze culturali delle famiglie di appartenenza e questo li costringe a non socializzare con tutti gli altri bimbi di quell’età". Il sostegno riguarderà anche le pratiche amministrative. "Stiamo vivendo un momento di profonda crisi che non tende ad attenuarsi – ammette Niccolò Norcini Pala, presidente Federconsumatori -. Metteremo in campo un supporto rivolto alle pratiche di anziani, pensionati e non solo".

Oltre all’aiuto alle famiglie, c’è anche quello a un’altra sfera che è molto in sofferenza, ovvero quella della popolazione penitenziaria: con il progetto ’Il mio campo libero’, attraverso una fitta collaborazione fra il Centro sportivo italiano, capeggiato dal presidente Antonio Benigni, e l’amministrazione penitenziaria si vuole portare sollievo all’interno delle mura del carcere ascolano di Marino del Tronto. La Fondazione Carisap si è prontamente attivata, mettendo a disposizione dei fondi per gli allenamenti dei reclusi, che si stanno svolgendo il martedì mattino dalle ore 9 alle 11, con l’istruttore Valentino D’Isidoro, nel campo del penitenziario con i ragazzi della sezione giudiziaria.

mas.mar.