Gas plus, finalmente ratificato il protocollo d’intesa istituzionale

È stato finalmente approntato, il protocollo d’intesa istituzionale per opporsi alla realizzazione di una centrale di stoccaggio del gas in zona Agraria. Proprio due giorni fa la giunta comunale ha ratificato il documento che vedrà coinvolti, una volta firmato, i comuni di Monteprandone, Martinsicuro e Colonnella, la provincia di Ascoli e la regione Marche, nonché le associazioni che vorranno unirsi all’iniziativa. Il protocollo è frutto degli incontri andati in scena alcune settimane fa proprio per fare il punto della situazione sull’annosa vicenda, i cui giochi sono stati recentemente riaperti prima dal Tar Lazio e poi dal Consiglio di Stato. L’obiettivo dell’intesa, come si legge nell’atto, è quello di "tutelare la salute pubblica, il territorio e la qualità della vita dei cittadini, tramite il coordinamento di tutte le azioni che ciascun firmatario, nelle aree di propria competenza, può mettere in campo, nell’ottica di definire una strategia comune per contrastare la realizzazione del predetto impianto, tramite attività di carattere legale, amministrativo, tecnico, politico e informativo da coordinare attraverso la costituzione di una cabina di regia". Cabina che, recita il protocollo, "sarà composta da un rappresentante per ogni ente firmatario, da tecnici ed esperti selezionati e da eventuali rappresentanti di associazioni locali. Essa avrà il compito di coordinare e monitorare le attività previste dal protocollo, garantendo un approccio strategico e unitario e si riunirà ogni qualvolta ve ne sarà necessità senza obblighi di forma". Tutto ebbe inizia nell’agosto 2010, quando la Gas Plus presentò istanza d’attivazione per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) con il fine di realizzare il progetto di stoccaggio gas naturale in giacimento di idrocarburi: una centrale a San Benedetto, e un serbatoio nel sottosuolo dello stesso comune e di Monteprandone. Quindi, nel giugno 2014, il Ministero dell’Ambiente emanava il decreto di compatibilità ambientale per la durata di cinque anni. La storia conosce nuovi sviluppi nel marzo 2019, quando lo stesso ministero acquisisce un’istanza di proroga per la validità del suddetto decreto: a tale richiesta, nel luglio 2022, i Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura esprimono il proprio diniego. Rifiuto che, infine, viene impugnato da Gas Plus al tribunale amministrativo del Lazio, che le dà ragione. Una sentenza favorevole alla società viene emanata anche dal Consiglio di Stato, cui fa ricorso il comune. Come agirà la cabina di regia? Nel concreto dovrebbe fornire, entro breve, una serie di controdeduzioni ai documenti prodotti dalla commissione Via, soprattutto in merito al rischio sismico connesso al territorio dove dovrebbe sorgere la centrale di stoccaggio gas. Si chiederà, inoltre, un incontro con il responsabile del procedimento.

Giuseppe Di Marco