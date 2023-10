Gasp ritrova il ’’suo’’Genoa: "Ma ora conta solo la Dea"

Gewiss Stadium esaurito oggi per il match pomeridiano (fischio d’inizio alle 18) tra Atalanta e Genoa. Sfida nel segno di Gasperini, per quasi dieci anni alla guida dei Grifoni in due diversi cicli, prima di aprire la lunga parentesi bergamasca giunta all’ottava stagione, ma con la prospettiva di arrivare a completarne nove: il 65enne tecnico di Grugliasco in questi giorni di presenza a Bergamo del co owner Stephen Pagliuca ha formalizzato il prolungamento, già pianificato e deciso in estate nell’incontro avvenuto il 5 giugno a Bergamo sempre con Pagliuca e Percassi, fino al giugno 2025 (c’era comunque un’opzione a favore del club per la prossima stagione). Con l’odierno incontro con i Grifoni si apre un ciclo da sei partite in tre settimane, con la trasferta europea a Graz giovedì, ma come al solito Gasp non farà turnover, per cui giocheranno i migliori a disposizione, al netto dell’indisponibilità annunciata di Teun Koopmeiners, che sta recuperando dal problema al bicipite femorale più in fretta del previsto e dovrebbe tornare già la prossima settimana, e di Palomino, anche lui bloccato da un fastidio muscolare.

Testa solo al Genoa, riportato in A da Alberto Gilardino, allenato da Gasp sotto la Lanterna nel 2013-14. "Il suo percorso da allenatore mi ricorda quello di Palladino con il Monza, si vede la sua impronta in questo Genoa che è partito forte pur con un calendario difficile".

Altro dato casalingo da rilevare: quattro volte su quattro la porta è rimasta immacolata e Juan Musso ha concluso con il clean sheet. Oggi però giocherà il 23enne Marco Carnesecchi nell’unica eccezione al turnover decisa da Gasp: "Musso è rientrato giovedì dal Sud America ma voglio far giocare Carnesecchi per dargli continuità". L’argentino tornerà titolare giovedì in Austria. In tribuna a spingere la Dea ci sarà anche il co owner americano Stephen Pagliuca che venerdì sera a Caravaggio ha assistito alla vittoria della under23 contro il Legnago.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.