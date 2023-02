Gaspari: "Ci saranno ricadute serie In gioco la sopravvivenza di molti"

"C’è in gioco la sopravvivenza di tante imprese del complesso sistema dei lavori edili, dei dipendenti e delle loro famiglie". Le nuove norme che da ieri hanno rivoluzionato il Superbonus 110% destano preoccupazione a Franco Gaspari, titolare di una impresa di costruzioni. A mettere in difficoltà le imprese sono i continui cambiamenti adottati in tema 110%. "L’ultima correzione avrà ricadute serie. Ci sono imprese come la mia che hanno 60 dipendenti ma intorno ad essa girano altre 500 persone di altre ditte collegate nell’esecuzione di lavori. Capite bene quindi – spiega Gaspari – che il problema è serio e a causarlo è un provvedimento preso dall’oggi al domani. La misura del 110% aveva tanti difetti, ma ha consentito di riqualificare immobili dove altrimenti non si sarebbe potuto fare niente".

C’è chi discute il fatto che soldi pubblici hanno coperto totalmente i lavori di proprietà private. "C’è un fondo di verità, ma è altrettanto vero – aggiunge Gaspari – che, se non ci fosse stato questo livello di copertura economica, nei condomini grandi non avremmo fatto nemmeno un lavoro, visto che qualche inquilino non in grado di sostenere la spesa c’è sempre. E’ una legge che poteva essere fatta meglio ma, dopo il Covid ha consentito all’Italia di fare un Pil fra i migliori in Europa, facendo ripartire un’economia bloccata. Cambiarla così però è oltremodo dannoso: non poter contare sullo sconto in fattura e cessione del credito fermerà tantissimi cantieri".

In ansia anche Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli, Fermo. "Noi ci aspettavamo una risoluzione sulla problematica dei crediti incagliati, come la possibilità di acquisto da parte degli enti pubblici, o comunque una rimodulazione dei Bonus. Non questo stop pressoché totale. Stop che impatta gravemente anche sul piano di riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile che inevitabilmente resterà incompiuto" affermano Enzo Mengoni, Natascia Troli e Lorenzo Totò soffermandosi anche sulla ricostruzione del terremoto. "Cosa succederà agli accolli, che sono in media il 20-30% degli appalti? I committenti non hanno possibilità di pagarli e le aziende come potranno compensare tali crediti? Ci sono infatti tantissime domande da fare, ma le risposte all’orizzonte non sembrano essere rassicuranti. Lunedì iniziano le consultazioni e speriamo che stavolta il Governo ascolti le istanze delle categorie".

p.erc.