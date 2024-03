Gasparri: "La verità sui balneari"

"Per noi i due terzi delle spiagge italiane sono disponibili all’insediamento di nuovi imprenditori. L’Europa non è d’accordo ma intendiamo portare avanti questo braccio di ferro per tutelare le imprese italiane". È così che l’onorevole Maurizio Gasparri, ospite ieri sera all’Hotel Villa Corallo, ha ribadito l’impegno di Forza Italia sull’annosa vicenda della Bolkestein, tema al centro dell’incontro voluto da Itb e Confesercenti, a cui hanno partecipato alcuni dei maggiori esponenti del partito marchigiano, fra cui la capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi, l’ex sindaco Pasqualino Piunti e la coordinatrice locale Mariadele Girolami. Un incontro in cui è risultata palpabile la preoccupazione del mondo balneare per lo spettro delle aste volte a riassegnare il demanio marittimo. "La categoria dei balneari – ha detto il senatore – non è riuscita a comunicare adeguatamente le proprie problematiche, ed è per questo che risulta tanto impopolare. Tramite una commissione governativa abbiamo fatto un monitoraggio delle spiagge e, escluse quelle libere, il 70% è disponibile. L’Europa contesta i nostri dati e noi ultimamente abbiamo inviato delle controdeduzioni, ma nessuno ci ha ancora risposto. Per noi c’è spazio sufficiente per imprese nuove, che devono collocarsi là dove non ce ne siano già di operanti in maniera storica. Il Consiglio di Stato fece una sentenza a mio avviso assurda e la Cassazione l’ha sconfessata".

Per l’organo di rilievo costituzionale, infatti, la proroga alle concessioni esistenti non risulterebbe più valida. Nel 2022, inoltre, la Corte di Giustizia Ue ha sancito che lo Stato italiano dovrebbe iniziare al più presto le procedure di evidenza pubblica per riassegnare le concessioni. Il tema è stato ampiamente discusso, soprattutto per quanto riguarda la scarsità della risorsa spiaggia. Per la destra, appunto, di arenile da assegnare ce ne sarebbe molto anche senza considerare quello già sotto concessione. La categoria, rappresentata da Giuseppe Ricci per l’Itb e da Sandro Assenti per Confesercenti, non ha mostrato segni di cedimento. "Noi all’asta non ci vogliamo andare – ha detto Ricci – altrimenti chiederemo di uscire dall’Europa. Forza Italia ci dica che azioni intende intraprendere, visto che prima di giugno non ci sono decreti attuativi per avviare le aste. La situazione è difficile e l’incertezza regna". "Forza Italia – ha commentato Piunti – è un partito sempre più inclusivo e disponibile a cercare risposte in modo equilibrato alle tante esigenze della nostra società".

Giuseppe Di Marco