Gasparri: "Noi con i balneari"

Querelle sulle concessioni balneari, dopo l’attacco del Pd è il senatore Maurizio Gasparri a rispondere al presidente di circolo Alessandro Marini: "Forza Italia – dice – ha sempre difeso il comparto e le realtà del territorio da una burocrazia che, evidentemente, non tiene conto della realtà del territorio e della peculiarità di questo comparto. Così come non lo fa neanche il signor Marini, che si lancia in una ricostruzione storica ignorando che fu lo stesso Bolkestein, autore della direttiva, a confermare, in un incontro pubblico appositamente organizzato, che la stessa non doveva applicarsi alle aziende balneari".