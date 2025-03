Gastro, Radiologia, nascite. Il sindaco chiama Ancona

Il comune chiederà un incontro con il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini per parlare dell’atto aziendale sulla sanità: è l’impegno che il sindaco Spazzafumo ha preso ieri mattina in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione discussa da Bottiglieri e Canducci. Il centrosinistra, nell’evidenziare le criticità dell’atto, ha esortato l’amministrazione a farsi sentire a Palazzo Raffaello su Punto nascite, Radiologia, Gastroenterologia e alla realizzazione della Medicina specialistica. Bottiglieri, in ultimo, si è messa a disposizione per il confronto in quel di Ancona: "Nei giorni scorsi avevo ricevuto una serie di elementi, anche dall’opposizione, che ho mandato all’Ast – ha affermato il primo cittadino – Al contempo ho sollevato criticità sulla qualità dei servizi, sui costi del personale e i reparti. Non vedo motivi per cui non andare insieme in regione, anche perché la sanità non deve avere colori politici. Invierò una pec e poi, in caso, andremo". La minoranza, però, è rimasta sul piede di guerra: "Bisogna chiedere quello che spetta a San Benedetto – ha puntualizzato Paolo Canducci - Con la scusa del nuovo ospedale, non abbiamo ricevuto neanche un investimento. Chi è in maggioranza regionale cosa fa per tutelare il nostro territorio? Ci era stato detto che avremmo avuto due ospedali di primo livello, ma dopo cinque anni non lo abbiamo. Il sindaco – ha concluso - deve chiedere che l’atto venga sospeso: non ci sono le condizioni per approvarlo". La seduta in assise ha posto al centro anche il tema sicurezza, con lo stesso Canducci che ha chiesto al sindaco di offrire un’informativa sui passi fatti dall’amministrazione dopo la rissa mortale avvenuta nei pressi del lungomare sambenedettese: "Il giorno dopo il tragico avvenimento - ha risposto il sindaco - ho avuto un incontro con il Prefetto e il Questore. Quanto successo, va detto, è un fatto eccezionale che non appartiene alla movida molesta, riguardo la quale avevamo preso precedentemente degli accorgimenti. Nell’incontro, comunque, mi è stato detto che sarebbe aumentato il personale delle forze dell’ordine: venerdì e sabato, in tal senso, abbiamo avuto un incremento del controllo territoriale da parte delle pattuglie. Successivamente, dietro pressioni, abbiamo cercato di intensificare la richiesta di un commissariato di primo livello". Non finisce qui: "C’è un problema - ha detto Spazzafumo - quello dei minori e dell’abuso di alcol: si è cercato di capire che strada seguire per attenuare questo fenomeno, per cui abbiamo deciso di iniziare a lavorare per sensibilizzare gli studenti, con incontri, appunto, destinati ai giovani". All’interrogazione di Simone De Vecchis sulle criticità dello Stato Civile, quindi, Spazzafumo ha detto che tramite nuova assunzione e una mobilità interna, il servizio verrà implementato.

Giuseppe Di Marco