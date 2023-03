Gastroenterologia: l’unica candidatura è di Filippo Antonini

E’ in fase di definizione il procedimento che porterà alla nomina del responsabile della struttura semplice dipartimentale ‘Gastroenterologia e endoscopia interventistica’ dell’Ast di Ascoli.

L’unica candidatura è arrivata da Filippo Antonini. Quest’ultimo è già in dotazione al ‘Mazzoni’, ma fino ad ora ha erogato questo genere di prestazioni all’ospedale ‘Murri’ di Fermo, da dove proviene. L’attribuzione di questo incarico è importante per strutturare finalmente anche al nosocomio ascolano una unità operativa, visto che l’Ast Ascoli si è dotata nel frattempo della necessaria attrezzatura nella sala di endoscopia.

Avere il reparto permetterà, sia di potenziare l’offerta delle prestazioni per tale disciplina, sia di ridurre la criticità dei percorsi per i pazienti del Piceno e il carico organizzativo per la centrale trasporti in quanto questo genere di prestazioni attualmente vengono erogate dallo stesso Antonini, ma all’ospedale di Fermo.