Gate-away.com compie 15 anni e porta i dipendenti a Siviglia

Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente a stranieri che vogliono comprare casa in Italia, con sede a Grottammare, compie 15 anni. Per celebrare questo anniversario, raggiunto anche grazie al lavoro dei propri dipendenti, l’azienda ha deciso di premiarli con un viaggio a Siviglia. Lo scopo del viaggio, rientra nel progetto incentrato sul benessere dei dipendenti. L’azienda grottammarese si impegna costantemente a promuovere un clima positivo e motivante all’interno dell’ambiente lavorativo, incoraggiando il senso di appartenenza e lo spirito di squadra tra i propri dipendenti. Nel corso di questi 15 anni Gate-away.com, soprattutto grazie all’impegno della responsabile, Annalisa Angelotti, è riuscito a portare a termine numerose iniziative che hanno condotto il team in un percorso di crescita, sia personale sia di gruppo, e a un’evoluzione del welfare aziendale. Ne hanno tratto giovamenti la cooperazione tra reparti, la creatività e la motivazione nel raggiungere degli obiettivi. "Studi dimostrano che i dipendenti soddisfatti e motivati non solo sono più produttivi sul lavoro – commenta Angellotti – ma sono anche meno inclini allo stress. Questo approccio al benessere aziendale è considerato un investimento nel futuro dell’azienda stessa: poiché dipendenti felici sono il fondamento di una forza lavoro forte e impegnata, produttiva e creativa. Ciò si traduce in un miglioramento delle prestazioni complessive e, a lungo termine, in un vantaggio competitivo sul mercato".