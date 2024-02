’Gattara’ aggredita, indagini su un uomo

E’ tornata a casa la ’gattara’ di 67 anni aggredita giovedì sera a Villa Pigna da un uomo ancora ricercato dai carabinieri: ha preferito firmare le dimissioni dall’ospedale di Ascoli per tornare ad accudire i gatti di cui si occupa giornalmente che in questi giorni erano stati assistiti dalle colleghe volontarie di Appa, Enpa, Ti do una zampa, ma la donna, nonostante le condizioni fisiche ancora complicate, ha deciso di farsi dimettere contro il parere dei sanitari, per tornare a casa e riprendere la sua opera di assistenza ai gatti randagi. Il pestaggio subito nell’androne del suo palazzo a Villa Pigna non l’ha per nulla scoraggiata nel nutrire e curare gli animali. La donna vive sola dopo essere rimasta vedova e si dedica ad assistere gatti randagi, nel rispetto della legge regionale che regola la materia. Intanto i carabinieri avrebbero acquisito elementi sull’uomo che ha pestato a sangue la 67enne per scoraggiarla dal dare cibo ai gatti che si dovrebbero nutrire, secondo il suo pensiero, catturando topi.