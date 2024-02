’Gattara’ presa a calci e pugni. Ora la 67enne è fuori pericolo

Migliorano le condizioni della donna di 67 anni aggredita da un uomo nell’androne del palazzo dove abita, a Villa Picena. I sanitari dell’ospedale Mazzoni, dove si trova ricoverata, a ogni modo, non hanno ancora deciso quando sarà dimessa. Intanto i carabinieri della stazione di Villa Pigna-Folignano, continuano nelle indagini per risalire all’autore della selvaggia aggressione collegata all’attività di ’gattara’ svolta dalla donna.

Intanto gli investigatori dell’arma hanno riferito all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni, al momento a carico di ignoti.

I militari dell’arma, con la collaborazione della polizia locale e del sindaco Matteo Terrani, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese. Lo stesso primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva lanciato un allarme dopo che erano stati trovati in paese due gatti morti per presunto avvelenamento. Si lavora anche per trovare un eventuale collegamento tra la donna straniera che la settimana scorsa in un supermercato aveva minacciato e spintonato la ’gattara’ aggredita giovedì, invitandola a non dare cibo ai gatti randagi che si dovrebbero nutrire di topi e non di patè e crocchette.

E’ solo una delle piste che i militari dell’arma stanno seguendo, anche se le ipotesi possono essere diverse. L’unica cosa certa, al momento, è che la donna di 67 anni, volontaria di una delle associazioni che operano nel territorio del piceno per la difesa degli animali, è stata brutalmente aggredita a calci e pugni solo perché aiuta i gatti. Trasportata al pronto soccorso di Ascoli le sono state diagnosticate contusioni al torace e alle gambe e lesioni nelle parti intime colpite con i calci. Giudicata guaribile, inizialmente, con 10 giorni di prognosi, è stata costretta a tornare in ospedale alle due di notte, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Dichiarata fuori pericolo la donna, ora fari puntati sull’attività investigativa dei carabinieri.

Marcello Iezzi