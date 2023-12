Gattina scomparsa, l’appello disperato: “Ricompensa di 1.000 euro a chi dà informazioni utili a ritrovarla”

Ascoli, 24 dicembre 2023 – Destinata ad essere il regalo di Natale per una bimba, la piccola Damia sembra essere sparita nel nulla. Nessuna informazione è stata recapitata al suo padrone, Giorgio Ubaldi, nonostante la cospicua ricompensa. La gattina di sei mesi dal manto simil siamese scomparsa durante la notte di sabato 15 dicembre si chiama Damia, ha una cicatrice sulla pancia e un occhio ferito.

Damia, la gattina di sei mesi scomparsa

È stata smarrita in via Roma, lungo il lungomare Cristoforo Colombo, nelle vicinanze dell'Hotel Sylvia, a Grottammare. Il suo padrone l’aveva salvata dopo che la gatta era stata abbandonata perché malata.

"L’ho recuperata dall’oasi felina di Cupra Marittima, l’ho curata con antibiotici e amore per 50 giorni, perché aveva diverse patologie. Ora che è guarita avevo deciso di regalarla per Natale ad una bimba che la desiderava tanto, ma si è allontanata e non la trovo più”.

Impossibilitato a rimanere sul luogo della scomparsa, Giorgio Ubaldi è stato costretto a delegare la ricerca ma lancia il suo annuncio disperato: "Sono disposto a duplicare la ricompensa per chiunque possa contribuire con informazioni cruciali per il ritrovamento di Damia”. Così, i 500 euro proposti salgono ora a 1000 e l’appello alla solidarietà della comunità diventa sempre più forte, con la speranza che il Natale renda davvero tutti più buoni. Chiunque abbia informazioni pertinenti è pregato di contattare immediatamente i seguenti numeri: 347 55 12 061 e 338 996 6032.