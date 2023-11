Gattini nel cantiere. Soccorsi, cercano casa

Una settimana impegnativa per la colonia felina di Maltignano; ci sono voluti due giorni per mettere in salvo due cuccioli rintanati sotto un cumulo di tavole in un cantiere che aveva terminato i lavori. Si è temuto che intervenissero le ruspe per ripulire il luogo. Anche la mamma è stata catturata e sterilizzata a spese di due signore del posto che da tempo le davano da mangiare. Recuperati anche due cuccioli sotto il ponte di Porta Cappuccina. Per informazioni chiamare il 339-7333928.