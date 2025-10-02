Gaza, fiaccolata al Mazzoni. Anche nel Piceno stasera il ricordo dei medici uccisi

Stasera anche ad Ascoli si terrà un corteo silenzioso e una fiaccolata per ’Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza’ in memoria dei sanitari uccisi a Gaza e delle decine di migliaia di vittime civili. Erano 100, ma in pochissimo tempo sono già diventati 180, a dimostrazione di quanto è sentita in tutto il Paese la tragica vicenda di Gaza: "Gli ospedali coinvolti al momento sono circa 180 – spiegano dal comitato promotore #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza – sparsi su tutto il territorio nazionale, si stima che saranno decine di migliaia le lavoratrici e i lavoratori della sanità che parteciperanno". Molte anche le associazioni e i sindacati che saranno presenti al flash mob in tutta Italia. Prevediamo una partecipazione con numeri record. Le adesioni stanno crescendo di ora in ora. Una mobilitazione dal basso, amplissima e diffusa su tutto il territorio nazionale che è la dimostrazione di come nel mondo della sanità, e in tutto il Paese, l’indignazione contro il genocidio palestinese sia forte e dilagante, un’onda che monta ogni giorno".

Il ritrovo ascolano è alle 20.30 presso il Centro Santo Stefano – Kos Venerabile Marcucci. Partenza del corteo alle 20.45 in direzione dell’Ospedale Mazzoni. Ore 21: nei pressi del Mazzoni avrà inizio la lettura a staffetta dei nomi degli operatori sanitari uccisi a Gaza, per rendere omaggio al loro sacrificio e testimoniare solidarietà alla popolazione civile palestinese. Anche le Cento torri si uniscono al cordoglio e alla condanna per quanto accade nella Striscia, come altre decine di città in tutta Italia: "Secondo i dati diffusi da Oxfam – spiegano dal collettivo Piceno per la Palestina –, dall’inizio del conflitto sono stati uccisi oltre 62.000 civili e più di 156.000 persone sono rimaste ferite dai raid militari e bombardamenti. Numeri che testimoniano la gravità del genocidio in corso e che spingono la società civile e il mondo sanitario a non restare in silenzio".

L’iniziativa è stata ideata dalla rete nazionale spontanea di medici e operatori sanitari italiani #DigiunoGaza, promossa dagli operatori sanitari del Kos Venerabile Marcucci e dell’ AST 5, con il sostegno del comitato spontaneo cittadino Piceno per la Palestina. La manifestazione è apartitica, pacifica e aperta a tutta la cittadinanza. "La fiaccolata – spiegano gli organizzatori – sarà realizzata con torce, lumini e altri strumenti luminosi, evitando l’uso di fiamme libere. La partecipazione avverrà esclusivamente a titolo di liberi cittadini, senza simboli di partito o sindacato". Sono ammesse bandiere della Palestina, ma non vessilli di organizzazioni politiche o sindacali.

ele. gr.