Ascoli
2 ott 2025
MARCELLO IEZZI
  4. Gaza, fiaccolata al Mazzoni. Anche nel Piceno stasera il ricordo dei medici uccisi

Gaza, fiaccolata al Mazzoni. Anche nel Piceno stasera il ricordo dei medici uccisi

Dovevanno essere ’100 ospedali per la Palestina’ ma in poco tempo sono diventati 180 in tutta Italia: si parte alle 20 e 45 dal centro Santo Stefano.

Stasera verranno letti, alla luce di candele, torce e cellulari, tutti i nomi degli oltre 1.600 medici e operatori sanitari che hanno perso la vita sotto le bombe sganciate da Israele

Stasera anche ad Ascoli si terrà un corteo silenzioso e una fiaccolata per ’Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza’ in memoria dei sanitari uccisi a Gaza e delle decine di migliaia di vittime civili. Erano 100, ma in pochissimo tempo sono già diventati 180, a dimostrazione di quanto è sentita in tutto il Paese la tragica vicenda di Gaza: "Gli ospedali coinvolti al momento sono circa 180 – spiegano dal comitato promotore #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza – sparsi su tutto il territorio nazionale, si stima che saranno decine di migliaia le lavoratrici e i lavoratori della sanità che parteciperanno". Molte anche le associazioni e i sindacati che saranno presenti al flash mob in tutta Italia. Prevediamo una partecipazione con numeri record. Le adesioni stanno crescendo di ora in ora. Una mobilitazione dal basso, amplissima e diffusa su tutto il territorio nazionale che è la dimostrazione di come nel mondo della sanità, e in tutto il Paese, l’indignazione contro il genocidio palestinese sia forte e dilagante, un’onda che monta ogni giorno".

Il ritrovo ascolano è alle 20.30 presso il Centro Santo Stefano – Kos Venerabile Marcucci. Partenza del corteo alle 20.45 in direzione dell’Ospedale Mazzoni. Ore 21: nei pressi del Mazzoni avrà inizio la lettura a staffetta dei nomi degli operatori sanitari uccisi a Gaza, per rendere omaggio al loro sacrificio e testimoniare solidarietà alla popolazione civile palestinese. Anche le Cento torri si uniscono al cordoglio e alla condanna per quanto accade nella Striscia, come altre decine di città in tutta Italia: "Secondo i dati diffusi da Oxfam – spiegano dal collettivo Piceno per la Palestina –, dall’inizio del conflitto sono stati uccisi oltre 62.000 civili e più di 156.000 persone sono rimaste ferite dai raid militari e bombardamenti. Numeri che testimoniano la gravità del genocidio in corso e che spingono la società civile e il mondo sanitario a non restare in silenzio".

L’iniziativa è stata ideata dalla rete nazionale spontanea di medici e operatori sanitari italiani #DigiunoGaza, promossa dagli operatori sanitari del Kos Venerabile Marcucci e dell’ AST 5, con il sostegno del comitato spontaneo cittadino Piceno per la Palestina. La manifestazione è apartitica, pacifica e aperta a tutta la cittadinanza. "La fiaccolata – spiegano gli organizzatori – sarà realizzata con torce, lumini e altri strumenti luminosi, evitando l’uso di fiamme libere. La partecipazione avverrà esclusivamente a titolo di liberi cittadini, senza simboli di partito o sindacato". Sono ammesse bandiere della Palestina, ma non vessilli di organizzazioni politiche o sindacali.

ele. gr.

