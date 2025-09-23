Gaza, la protesta dei docenti: "Neutralità vuol dire complicità"

"Sono molto contenta di questa mobilitazione forte dei docenti, ne vedo tanti anche non della mia scuola. Nel primo collegio abbiamo semplicemente spiegato che tutto quello che diciamo non è credibile con quello che sta succedendo a Gaza. Siamo con i bambini, sempre. E questo vuol dire che tanti colleghi la pensano come me". La preside Valentina Bellini, dell’Isc centro D’Azeglio, è solo una delle tante docenti e dei docenti che ieri si sono ritrovati davanti alla Banca d’Italia per unirsi allo sciopero nazionale e alla protesta contro l’assedio di Gaza e in supporto alla Global Sumud Flottilla. Frasi di Rodari "per ricordare che i bambini non si toccano", stesse frasi urlate ieri a gran voce in diverse piazze d’Italia e nei porti, come quello di Ancona, che ha visto sfilare 7mila persone tra le quali parecchie in arrivo dal Piceno. Manifestazioni anche sulla costa, a San Benedetto c’è stato un presidio degli attivisti prima di partire proprio per Ancona. Anche la riviera delle palme ha risposto a questo enorme appello umanitario e pacifista, con particolare riferimento al mondo della scuola. La secondaria di primo grado ‘Sacconi-Manzoni’, ad esempio, ha aderito con convinzione all’iniziativa volta a denunciare il genocidio. "Una scelta forte – si legge nella nota diramata - che nasce dalla consapevolezza che la scuola non può limitarsi a trasmettere nozioni, ma ha il dovere di educare alla responsabilità, alla pace e alla giustizia". I docenti hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: di fronte a migliaia di vittime innocenti, non è possibile restare in silenzio. Tanti e colorati, i cartelloni e le scritte affissi nei punti di accesso e ben visibili della scuola, ma non finisce qui: in segno di lutto, nei giorni successivi allo sciopero gli insegnanti indosseranno un fiocco nero sugli abiti, in memoria delle decine di migliaia di vittime palestinesi. "La neutralità, in certi momenti, equivale a complicità" hanno sottolineato gli insegnanti.