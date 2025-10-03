Gaza, Palmieri e la pace: "Giusto protestare, calpestano i diritti. Ci siamo anche noi"

"Spero che ci siano sempre più manifestazioni, perché sono segno tangibile di un sentimento che viene dal basso e condanna un’ingiustizia". È netto il pensiero del vescovo Gianpiero Palmieri su quanto sta accadendo in merito alla tragedia di Gaza, all’arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e alle proteste che si stanno alzando in tutto il mondo, e anche nel Piceno.

Vescovo Palmieri, cosa pensa delle manifestazioni per Gaza?

"Penso che siano una chiara richiesta di giustizia che arriva dal basso e secondo me sono un ottimo segnale, soprattutto perché parliamo di tanti giovani che si mobilitano, quei giovani spesso accusati di indifferenza. Ecco, in queste settimane stanno scegliendo di protestare in prima persona".

Ieri sera una fiaccolata arrivata fino all’ospedale Mazzoni, come accaduto in altre 180 città, ha ricordato gli oltre 1.600 medici ammazzati a Gaza dall’esercito israeliano, oggi e domani altre manifestazioni sono in arrivo.

"Mi sembra una cosa molto giusta e spero aumentino. Lo stesso sciopero generale di domani è un chiaro appello ai cittadini. Un segnale dal basso che più si fa forte, più sarà difficile per i Governi ignorare".

Come mai si cerca allora di vedere un fine politico dietro l’iniziativa ad esempio della Flotilla o dei tanti cortei di ragazzi in tutta Italia?

"Credo sia un grande errore vedere una parzialità in queste forme di protesta. Parliamo ovviamente delle manifestazioni pacifiche, che sono la stragrande maggioranza, visto che la violenza è il contrario della giustizia. Ma quello che accade è che le persone non tollerano il continuo calpestare il diritto internazionale da parte di Israele. Quando si ignora quello che dicono le Nazioni Unite o la Corte internazionale di giustizia si commette un atto molto grave. Quello che sta accadendo a Gaza è sotto gli occhi di tutti e si sta avvicinando sempre di più a un genocidio, che accade sotto i nostri occhi, tutti i giorni, assurdo pensare che chi protesta lo faccia in modo parziale. Trovo che sia un grande esempio di dialogo tra mondo cristiano e non, e anche tra popoli diversi e magari distanti, come nel caso della Flotilla".

Se i Governi non capiscono o fingono di non capire, il popolo e soprattutto i ragazzi il messaggio lo hanno recepito forte e chiaro.

"Ed è sano che le persone reagiscano scendendo in piazza e facendosi sentire, è un buon segno sullo stato di salute della società civile".

Avete intenzione di partecipare o di organizzare delle manifestazioni, come diocesi?

"Certo che sì, l’11 è stata indetta una giornata per la pace e da noi cadrà in concomitanza con l’associazione sinodale di Ascoli e San Benedetto che riunisce circa 300 persone, ci sarà digiuno e preghiera. Abbiamo ospitato il racconto della dottoressa Raffaella Baiocchi, responsabile di Emergency che era appena tornata da Gaza, poi il 12 la marcia Perugia Assisi per la pace e il 19 una manifestazione delle Acli. E ci saranno altri eventi. Sempre di più, spero, aspettando la pace".

Eleonora Grossi