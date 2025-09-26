Gaza, presidio per la Flotilla:: "Restiamo con chi porta aiuti"

Le chiavi di casa da far tintinnare forte per celebrare un minuto di rumore e far sentire a tutti che anche gli ascolani stanno con la Global Sumud Flotilla. In tanti hanno partecipato ieri al presidio convocato in fretta e furia per esprimere solidarietà alla flotta partita dalla Sicilia e dalla Spagna alla volta della striscia di Gaza. Dopo gli attacchi subiti da 11 imbarcazioni due notti fa, e dopo le grandi manifestazioni che hanno attraversato l’Italia lo scorso lunedì, ieri di nuovo le bandiere palestinesi si sono prese la scena: una gigantesca su Palazzo San Filippo, tante portate in spalla e disegnate su borse e magliette. C’era il collettivo Piceno per la Palestina, l’Usb e la Cgil-Fiom, c’erano gli studenti e soprattutto tanta gente comune. "Non sapevo del presidio – spiega una signora – ma ho visto le bandiere della Palestina e mi sono fermata. Quello che sta accadendo laggiù è spaventoso, il minimo che si può fare per quei bambini è essere solidali con chiunque cerchi di sbloccare le cose. Come siamo arrivati a questo punto? Perché tanta ferocia?" si chiede sconsolata di fianco a due ragazzi, poco più che vent’anni, che ulrlano a squarciagola l’inno delle proteste: "Free free Palestine, Palestina Libera". "Stiamo con la Flotilla – dicono gli attivisti – e pretendiamo che il Governo italiano difenda delle imbarcazioni pacifiche, partite per portare aiuti umanitari nelle acque della Palestina, non di Israele. Qualunque cosa accada – spiegano – sappiamo di essere dalla parte giusta della storia".

Eleonora Grossi