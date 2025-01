Gelo in commissione sanità: "Piano da stoppare"

Sanità, ormai il titolo del film è ‘Il grande freddo’. Gelo, anzi, nella commissione sanità di ieri pomeriggio, alla quale non ha partecipato la dg dell’Ast Nicoletta Natalini, e nella quale si è appreso che le osservazioni di San Benedetto non sono ancora state protocollate. Elementi che però hanno subito surriscaldato l’atmosfera in sala consiliare, dove è andato in scena un durissimo confronto fra i membri della minoranza, il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente di commissione Umberto Pasquali e il dottor Nicola Baiocchi, presidente del Comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’. "Congeliamo l’atto aziendale – ha proposto Paolo Canducci – e torniamo a parlarne con il commissario". La commissione di ieri pomeriggio era stata convocata proprio per presentare le osservazioni al Piano aziendale che sta per essere definitivamente ratificato dall’Ast. Un documento che ha suscitato già vivissime rimostranze da parte della minoranza, soprattutto dall’area di centrosinistra. Il comune di San Benedetto quindi non ha protocollato le osservazioni, ma ha chiesto una proroga di cinque giorni. "Occorre assemblare una proposta unitaria – ha aggiunto l’ex sindaco Pasqualino Piunti – quindi chiedo che venga fatta una riunione con i primari dell’ospedale. Penso sia necessario chiedere alla regione di bloccare l’approvazione dell’atto". Parole che hanno suscitato l’immediata reazione del primo cittadino: "Dobbiamo andare avanti – ha replicato – a questo punto non possiamo procedere ancora con nuove riunioni, ci vuole concretezza. Questa proposta di parlare con i primari va avanti da tre anni". Inevitabile il diverbio, che ha coinvolto anche altri convenuti. Dal canto suo Giorgio De Vecchis ha sottolineato quanto siano ristretti i tempi, a questo punto, per discutere un atto tanto importante. Peraltro lo stesso Pasquali ha suggerito di proporre le osservazioni al futuro commissario Ast. Insomma, la questione è tutt’altro che risolta, ed anzi ora pare complicarsi, data la pressione che la minoranza sta esercitando sul vertice comunale affinché si faccia carico delle istanze rivierasche. Tra le altre osservazioni avanzate da Aurora Bottiglieri e lo stesso Canducci, figura quella sul futuro delle unità operative dipartimentali semplici di Pediatria, Gastroenterologia e Laboratorio analisi, la questione dei posti letto in Medicina d’urgenza, nonché quella dei reparti di appoggio alla Chirurgia oncologica. Soprattutto sono stati richiesti studi e statistiche a supporto del Piano redatto.

Giuseppe Di Marco