Gemellaggio, in partenza gli studenti uniti da Sant’Emidio

La seconda fase del gemellaggio tra l’istituto ‘Mazzocchi-Umberto I’ di Ascoli e il ‘Friedrich-Wilhelm-Gymnasium’ di Treviri, giunta ormai al 35esimo anno, entra nel vivo. Quattordici studenti del plesso piceno, infatti, partiranno venerdì proprio per Treviri, la città tedesca in cui nacque il patrono Sant’Emidio, accompagnati dalle docenti di italiano e di tedesco, per ricambiare la visita dei loro coetanei, che ad aprile avevano fatto tappa sotto le cento torri. Lo scambio scolastico, realizzato grazie al prezioso supporto dell’amministrazione comunale, rientra nell’ambito delle intense relazioni tra i due comuni gemellati, Ascoli e Treviri, ed acquista particolare valore quest’anno proprio alla luce del 65esimo anniversario del gemellaggio tra le due città.

Per questa occasione infatti, la scorsa settimana, Ascoli era invasa da una delegazione di oltre quaranta trevirensi. Sono state proprio alcune delle studentesse partecipanti allo scambio culturale a dare il benvenuto in pinacoteca alla delegazione del Comune di Treviri a nome della città di Ascoli, insieme al sindaco Marco Fioravanti, al segretario generale, al professor Stefano Papetti ed alla consigliera Patrizia Petracci.

Anche il soggiorno degli studenti del ‘Mazzocchi’ a Treviri prevede un ricco programma culturale: dalla visita della città ai viaggi d’istruzione a Bonn, Colonia e Città di Lussemburgo, fino al parco avventura.

Gli studenti ascolani potranno quindi conoscere aspetti significativi del territorio e della cultura trevirense e della Germania. Non mancherà in questo ricco calendario di attività un momento ufficiale: il sindaco di Treviri riceverà la scolaresca il 28 settembre nel foyer della sala consiliare, prima del ritorno dei ragazzi ad Ascoli.

