Gemellaggio sulla prevenzione: "La nostra visita alla Lilt di Siena"

Un gemellaggio all’insegna della prevenzione oncologica tra Ascoli e Siena. Dopo un primo appuntamento a gennaio, che aveva visto la delegazione toscana ospite sotto le cento torri, si è ulteriormente rafforzata la collaborazione tra le due realtà con la visita del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore con delega alla qualità della vita, Attilio Lattanzi, nella città del Palio. Accompagnati dalla dottoressa Sandra De Berardinis dell’Ast di Ascoli, i due amministratori sono stati accolti dal sindaco Nicoletta Fabio, dalla presidente, dal senologo e dal direttore sanitario della Lilt di Siena, Gaia Tancredi, Andrea Stella e Sandro Caretti, in occasione dello screening gratuito che ha coinvolto 33 donne.

"Abbiamo accolto con piacere l’invito da parte della Lilt di Siena – spiegano il sindaco Fioravanti e l’assessore Lattanzi –, dopo il primo momento condiviso nella nostra città. Crediamo che la prevenzione sia un concetto rispetto al quale è necessario sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza, perché è la strada d’accesso a una vita in buona salute". Una bella occasione, dunque, per rinsaldare l’importante legame che ormai unisce le due città nel segno della prevenzione e della solidarietà. Le due delegazioni, tra l’altro, si sono date di nuovo appuntamento per ulteriori progetti da sviluppare insieme nel corso dei prossimi mesi, sia sotto le cento torri che in Toscana.

