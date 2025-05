‘Gener-Azioni Ok’, sostegno alle famiglie con anziani in condizioni di fragilità

Offrire sostegno alle famiglie con nonne e nonni in condizioni di fragilità: è questo lo scopo del progetto ‘Gener-Azioni Ok’, fortemente voluto dall’Ambito territoriale sociale 21 e presentato ieri mattina al Museo del mare. L’iniziativa ha carattere sperimentale e pertanto avrà una prima durata di 8 mesi, sarà finanziata con Fondi per le non autosufficienze – per il momento 177mila euro – provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tutto è partito dalle esigenze emerse nei sei tavoli di progettazione avviati a partire da dicembre 2021. Uno di questi riguarda la cosiddetta ‘longevità attiva’ e ha lo scopo di colmare il vulnus fra l’anziano in salute e quello che patisce i prodromi della demenza. Saranno previste diverse attività. Capofila del progetto è la cooperativa Nomeni, che curerà l’organizzazione di centri di aggregazione per over 65 allo chalet ‘La Bussola’, ma anche presso il Museo del Mare, il Circolo Anziani – al Paese Alto – e, al di là dei confini sambenedettesi, alla fattoria Terra Saggia (Monteprandone), nonché agli agriturismi ‘La Castelletta’ (Cupra) e ‘La Campana’ (Montefiore) e al Circolo Cittadino Culturale di Stella di Monsampolo. Dell’associazione Iris Insieme a Te, invece, è il progetto ‘Dementia Friendly’, che verrà svolto allo chalet ‘Da Fabrizio’ di Grottammare, ma anche la ginnastica posturale, che avrà luogo il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 al ‘Kabina Welcome’, mentre martedì e giovedì dalle 10 alle 11 al cortile dei Padri Sacramentini di via Crispi. Sempre di Iris Insieme a Te, quindi, è ‘A casa…insieme a voi’, servizio di assistenza domiciliare dedicato alle persone affette da demenza di grado lieve. La Casa di Asterione, dal canto suo, propone un’attività di meditazione artistica intergenerazionale, una volta a settimana da giugno a dicembre: sede di questa iniziativa saranno, oltre a San Benedetto, anche i comuni di Carassai, Monsampolo, Monteprandone e Grottammare. L’Associazione Acli, infine, contribuirà con uno sportello colf e badanti. I cirenei, quindi, mette un servizio di bus navetta a disposizione degli eventi. Nel progetto, cui partecipano anche Pagefha e Kairos, verranno di volta inserite anche altre attività.

Giuseppe Di Marco