"Genitori e fratelli, si vive di passaggi"

Giulia Bartolini ha 20 anni, anche lei è nata e cresciuta ad Ascoli, anche lei studia fuorisede (a Roma questa volta) e anche lei non guida. "Non ho la patente momentaneamente, ma sto studiando per prenderla" - sottolinea.

Giulia, come mai non ha ancora la patente?

"Non ce l’ho perchè mi sono concentrata su altro, ma ora ci sto provando".

Questo è il suo primo tentativo?

"Ho già provato a frequentare il corso di una scuola guida della città due anni fa, appena fatti i 18 anni. Poi non ho concluso il percorso, ero impegnata con l’esame di maturità e poi con il trasferimento per l’Università. Comunque al momento sto provando a fare il test teorico, sto studiando".

Fino ad ora non è stata necessaria?

"Quando sono ad Ascoli non ho particolari esigenze di spostarmi, vivo in centro e questo mi permette di non dover dipendere troppo dagli altri. Mentre quando sono a Roma uso i mezzi pubblici, in particolare bus e metropolitane. Non avverto, in pratica, il bisogno di guidare".

Quindi, come provvede ai suoi spostamenti se deve uscire dal centro quando è in città?

" I miei genitori sono molto disponibili e mi accompagnano se mi serve, in caso di loro assenza riesco comunque a spostarmi perché mi faccio portare dai miei fratelli o dai miei amici, anche se la maggior parte di loro non ha una macchina di proprietà ma usa quella dei familiari".

Ottavia Firmani