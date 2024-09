Gennari: "Calma, siamo alla terza giornata"

C’è tanta voglia di fare bene in casa Samb. Archiviato il deludente pareggio di Notaresco, in casa rossoblù si guarda con fiducia al big match con L’Aquila. Il difensore centrale Mattia Gennari, tra i più positivi di questo inizio stagione, dai microfoni della trasmissione A ritmo di Samb in onda su Vera Tv, predica equilibrio. "Siamo solo alla terza giornata -afferma- bisogna restare calmi, e soprattutto continuare a lavorare. Sappiamo che una piazza come San Benedetto che ha un seguito non indifferente, mette pressione. Ma bisogna avere sempre equilibrio sia se si vince, sia se si perde. Certo, siamo la Samb e dobbiamo provare a vincere ogni domenica. Ma sono passate solo tre giornate ed i cavalli si vedono all’arrivo". Sulle difficoltà della squadra a costruire accettabili trame di gioco e soprattutto occasioni da rete, Gennari la pensa così.

"Non è solo una questione d’attacco -spiega- ma il reparto offensivo deve essere supportato dagli altri che hanno il compito di servire meglio i nostri attaccanti. Dobbiamo dare loro palle più pulite ma soprattutto da sfruttare per fare male agli avversari. Con il mister e tutto lo staff analizzeremo bene il tutto. Palladini è una persona seria, leale ed un grande lavoratore. Per noi è un riferimento molto importante e ci allena bene per affrontare al meglio ogni partita, Abbiamo svolto una preparazione atletica tosta. Credo che tra dieci giorni saremo al top". Il rientro di Guadalupi, comunque, dovrebbe dare una grossa mano alla Samb. Gennari conosce bene le qualità del centrocampista avendoci giocato insieme lo scorso anno a Nardò. "Dico però – analizza il centrale rossoblù- che anche Candellori ha svolto un grande lavoro. Ha altre caratteristiche e ci ha aiutato tanto in difesa. Guadalupi è diverso, ha maggiore qualità e può fare girare la squadra al meglio servendo passaggi tra le linee, tra centrocampisti e attaccanti che a volte in queste prime tre giornate sono mancati". Ed infine Gennari guarda al match con L’Aquila. "Sarà una partita tra formazioni di vertice che ambiscono ad un campionato di livello. Una gara da affrontare nel migliore dei modi e sono sicuro che con l’aiuto del pubblico faremo bene. Giocare per i nostri tifosi -conclude Gennari- è qualcosa di unico". Squadra. Palladini potrà contare su Guadalupi ma non su Fabbrini out per un infortunio muscolare. Questo pomeriggio test con la juniores al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli.

Benedetto Marinangeli