Gentili dipingerà Gioacchino Rossini

L’artista grottammarese Carlo Gentili dipingerà le opere di Gioacchino Rossini in occasione di ’Pesaro città della cultura 2024’: dalla ’Gazza ladra’ al Barbiere di Siviglia, dal Guglielmo Tell allo Stabat Mater, alle opere buffe a quelle scherzose. Il progetto prevede un grande murales dedicato al Cigno di Pesaro, un tributo al maestro marchigiano più noto al mondo. "Si tratta di un’opera pittorica moderna, coloratissima, brillante, come nello stile di Gioachino – afferma Gentili - un dipinto che stimoli la curiosità del pubblico più giovane e trasmetta il fascino della musica immortale del compositore, anche ad un pubblico estraneo al mondo del bel canto. Rossini è forse l’artista che meglio di tutti racconta le Marche nel mondo: dal buon cibo, alla musica, dal buon vino al bel canto, al saper ben fare, fino alle ouverture ancora utilizzate nel linguaggio cinematografico e teatrale".