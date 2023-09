Geometri, un boom di iscrizioni

Sono i professionisti che misurano il territorio, che ne curano la sicurezza, che rimettono in marcia certi paesi feriti dal terremoto. Mestiere nobile che sembrava in via di estinzione quello del geometra, oggi la scuola che li forma, l’Itet Carducci Galilei, fa il pieno di offerte di lavoro, di stage, di esperienze che porteranno dritti nel mondo del lavoro. Non è un caso, dunque, che quest’anno la prima classe abbia registrato ben 30 iscritti, un record dopo anni difficili. Ai debuttanti nei giorni scorsi il corso Geometri di Fermo ha vissuto la tradizionale consegna delle cartelle per il disegno che il generoso Collegio dei Geometri di Fermo dona ai nuovi iscritti al Corso cat Costruzioni Ambiente Territorio, il nuovo acronimo che identifica l’indirizzo di studio presente all’interno dell’Istituto ITET Carducci Galilei. La docente Paola Puggioni che coordina il corso parla di una interessante ripresa del settore dell’edilizia che segna in modo positivo anche il nostro territorio e dunque un rinnovato interesse da parte dei giovani per un mestiere delicato: "Gli alunni del primo anno saranno le nuove leve di cui necessita il settore, che è in espansione anche grazie agli incentivi statali destinati alla ricostruzione e la messa a norma post sisma e all’efficientamento energetico degli edifici" hanno spiegato i consiglieri del collegio geometri Monica Belà e Marco Catini nel consegnare i materiali. "Richieste giornaliere arrivano ai docenti per gli allievi appena diplomati, di cui sono letteralmente affamati tutti gli studi tecnici del territorio, oberati di pratiche e lavori che indicano il trend positivo di un mercato che traina l’economia italiana, aggiunge la docente Puggioni, Il valore aggiunto del Corso Cat dell’Itet di Fermo è proprio questa stretta collaborazione, più che decennale con il Collegio dei Geometri. Professionisti che dedicano il loro tempo e le loro preziose competenze per sostenere il percorso didattico compiuto giornalmente dagli insegnanti". Le lezioni sono vere attività sul campo: dalle visite di cantiere, ai rilievi con i droni e con moderni laser-scanner, sopralluoghi ed esercitazioni con strumenti professionali e con programmi di ultima generazione. Anche quest’anno partirà il progetto Work in progress che prevede un percorso di formazione teorica ed una di attività pratiche a partire dal rilievo di un terreno, fino alla progettazione di un manufatto, passando attraverso il calcolo degli standard urbanistici e la relativa pratica catastale. Primi passi che iniziano con le prime attività scolastiche che formeranno i futuri geometri, a cominciare dal disegno. Ecco perché le cartelle con tutto il materiale: dalla riga al compasso, per diventare bravi geometri e ricostruire il fermano.

Angelica Malvatani