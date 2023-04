Gerardo Villanacci all’hotel Sporting

"Una superpotenza mondiale, in ambito culturale, con enormi potenzialità ancora inespresse". Il professor Gerardo Villanacci, recentemente nominato Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, ha definito così l’Italia, facendo in questo modo intendere un precipuo impegno volto ad una sempre maggiore valorizzazione di tali potenzialità. L’occasione è stata offerta dall’incontro organizzato negli ambienti dell’Hotel Sporting dal Rotary Club San Benedetto Nord, con il presidente Alessandro Speca, per omaggiare la nomina dell’illustre ospite, che è anche socio onorario del Club. Gerardo Villanacci, ordinario di diritto privato presso l’Università Politecnica delle Marche, nonché giornalista pubblicista, ora è impegnato in questo nuovo prestigioso incarico. L’incontro è stato spunto di riflessione tra soci ed ospiti.