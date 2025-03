Gesti violenti e atti vandalici. Arriva la sicurezza in stazione

Troppi gesti violenti nella stazione ferroviaria di Grottammare, così Rete Ferroviaria Italiana ha deciso di accogliere la richiesta dell’amministrazione comunale, per la sorveglianza del sito. Tutti i giorni, festivi compresi, la stazione sarà vigilata dalle ore 12 alle ore 19 da un vigilante della Sicurpool, poiché sono le ore maggiormente a rischio. La vigilanza sarà anche un deterrente per eventuali malintenzionati che compiono atti vandalici. E’ accaduto perfino che qualcuno ha gettato sui binari una bicicletta mettendo in pericolo la sicurezza dei trasporti.

"Abbiamo ringraziato Rete Ferroviaria Italiana nella persona dell’ingegner Daniele Presciutti al quale ci siamo rivolti dopo gli ultimi due tragici eventi – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – In poche settimane è stato accolto il nostro appello e adesso la stazione è presidiata da un operatore di sicurezza privato, per sette ore al giorno. Sarà un deterrente anche per chi abbia in mente di mettere in atto un gesto estremo. Siamo riconoscenti a RFI per questo servizio e anche per la ristrutturazione della facciata e del tetto dell’edificio della stazione di Grottammare, con un investimento di 560 mila euro".

Resta ancora senza una soluzione la sistemazione del DepArt all’interno del parcheggio della stazione, chiuso dopo i danni provocati dal sisma. A questo proposito il Comune attende una risposta dalla sede centrale di Roma, alla proposta fatta a RFI in cui l’Amministrazione provvederebbe alla riparazione dell’edificio in cambio del comodato d’uso gratuito per 20 anni. "La comunità di Grottammare è rimasta sconvolta dagli ultimi due suicidi registratesi a fine anno – ha affermato l’assessore Bruno Talamonti che si è occupato in prima persona dei contatti con RFI – così abbiamo chiesto di poter fare qualcosa, poiché nella nostra stazione i suicidi ne sono stati sei in tutti questi anni. Non potevamo immaginare una soluzione simile, una guardia giurata per sette ore ogni giorno. Ci sentiamo soddisfatti e più tranquilli".

L’ingegnere Presciutti, in rappresentanza di Rfi, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel garantire maggiore sicurezza: "Questo rappresenta un segnale concreto di Rfi, che nel giro di poche settimane è riuscita a istituire un presidio alla stazione nella fascia oraria più importante della giornata, per evitare il ripetersi di episodi gravi come quelli avvenuti alla fine del 2024".

Marcello Iezzi