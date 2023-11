Gestione dei rifiuti, assemblea aperta

Il Presidente dell’Ata rifiuti di Ascoli ha convocato i sindaci della provincia per approvare il piano d’ambito di gestione dei rifiuti. I sindaci della Vallata manifestano tutte le loro preoccupazioni. "Nel piano d’ambito hanno scritto che Relluce rappresenta una ‘discarica strategica’. Questo significa non solo vasca 7, ma ‘Relluce per sempre’ e su questo ovviamente noi non siamo d’accordo". I sindaci lanciano un appello: "I cittadini sono invitati a partecipare all’assemblea lunedì 6 novembre, alle ore 15 nella sala del consiglio provinciale. Partecipiamo numerosi, l’assemblea è aperta al pubblico!".