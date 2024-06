Gestione del parco, si cercano associazioni. Al via il bando comunale

Il parco I Maggio di Grottammare diventerà un grande polo per il divertimento e l’attività sportive all’aperto. C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare alla procedura di adozione. Il Comune, infatti, cerca un soggetto operante in ambito sportivo (ad esempio un’associazione), che possa dedicarsi alla gestione delle macchine per il fitness e la manutenzione dell’area. L’iniziativa è collegata al progetto ’Sport di tutti- Parchi’, al quale il Comune ha aderito nel 2023, risultando beneficiario del 50% dei costi da sostenere. L’avviso contenente le informazioni necessarie per l’invio delle candidature al Comune è pubblicato nella sezione ’Avvisi e bandi’ del sito istituzionale del comune di Grottammare. Scade il 17 giugno. Il soggetto sportivo che verrà selezionato dovrà assicurare la manutenzione dell’area e garantire la presenza di tecnici sportivi a supporto della cittadinanza in alcune ore del fine settimana, in cambio dell’uso esclusivo in alcune fasce orarie e settimanali, secondo un calendario concordato con il Comune.