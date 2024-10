"Gestione del Riviera, vanno chiariti i problemi"

Individuare criticità e programmare interventi prima che la struttura vada in concessione. È quanto chiede Annalisa Marchegiani per quel che riguarda la procedura di affidamento dello stadio ‘Riviera’, il cui bando dovrebbe uscire nelle prossime settimane con il fine di assegnare il bene di proprietà comunale ad una società esterna. Se la consigliera del gruppo misto non ha nulla da eccepire sul contenuto dell’avviso, redatto dall’ufficio Sport, muove però alcuni rilievi sui presupposti alla base dell’intera iniziativa. "Non è che io non condivida la convenzione – dice – ma piuttosto l’approccio dell’amministrazione, che sceglie anche in questo caso la cosa più semplice". I contenuti dell’avviso sono stati illustrati nella commissione lavori pubblici di mercoledì scorso, con il contributo del direttore di servizio Alessandro Amadio. "Intanto – continua Marchegiani - avrei riunito una commissione congiunta: dov’è il patrimonio? È ora di fare una ricognizione dello stato dei nostri beni, per vedere quali siano gli interventi necessari. Abbiamo una situazione critica dei vari impianti sportivi, con opere di manutenzione in molti casi sporadiche". Attenzione particolare deve essere puntata sull’impianto in cui vengono disputate le partite della Samb.

"Cosa manca allo stadio ‘Riviera? – prosegue la consigliera - È vero che piove in tribuna? Quando si agisce frettolosamente, poi i problemi si ripresentano in futuro e noi questo non ce lo possiamo permettere. Lo stadio, peraltro, rappresenta il bene pubblico per eccellenza in materia sportiva. Bisogna iniziare un percorso di monitoraggio e riqualificazione". Il ‘Riviera delle Palme’ verrà assegnato per cinque anni. Eventuali migliorie proposte dal gestore dovranno ricevere il nulla osta preventivo dell’ente, ma dal momento che gli interventi potrebbero durare anni, c’è la possibilità che la concessione venga rinnovata per garantire continuità nello svolgimento delle opere.

"La convenzione non sarà prorogabile – conclude Marchegiani – ma potrebbe essere rinnovata se dovesse servire più tempo per realizzare le eventuali migliorie. Quindi perché non programmare gli interventi a monte?" Considerando i tempi della burocrazia, lo stadio dovrebbe avere un nuovo concessionario entro gennaio 2025. Diversa è la situazione del campo ‘Ciarrocchi’, riguardo al quale si sta studiando un eventuale affidamento diretto alla Us Sambenedettese, in virtù del decreto legislativo 38/2021 (articolo 5).. La società, in tal senso, dovrà rivisitare il progetto di restyling della struttura.

Giuseppe Di Marco