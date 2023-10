Gestione delle risorse, azienda ricerca personale

Azienda del settore accessori, gioielleria di Montegiorgio ricerca un responsabile amministrativo, per la gestione di 7 risorse (flusso attivo, passivo, tesoreria, soc. controllate, magazzino), la gestione delle scadenze, per curare la contabilizzazione dei movimenti e di redigere le chiusure periodiche o il bilancio d’esercizio. E’ richiesta la laurea in economia e esperienza in amministrazione, finanza e controllo, la conoscenze della lingua inglese (a2-b2). La proposta di contratto è a tempo indeterminato ed orario tempo pieno. Chi fosse interessato a rispondere a questo annuncio dovrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 30018, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Il centro per l’impiego di Fermo, per ulteriori informazioni, risponde anche ai numeri di telefono 0734212656 - 0734212670.