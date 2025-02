Gestione dell’ictus, riconoscimento a Neurologia

Riconoscimento internazionale per l’unità operativa complessa di neurologia dell’Ast picena, diretta dalla dottoressa Cristina Paci. La struttura ha ricevuto lo ’Stato Gold’ nell’ambito degli Eso-Angels Awards, un premio destinato agli ospedali che hanno raggiunto livelli di eccellenza nella gestione dell’ictus ischemico acuto. Il premio, conferito dall’Angels Initiative in collaborazione con l’European Stroke Organization (Eso), certifica il rispetto di rigorosi standard clinici, valutando la qualità e la tempestività del trattamento. Tra i parametri fondamentali, la somministrazione della trombolisi endovenosa entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale e l’esecuzione della trombectomia meccanica entro 120 minuti, rispettando tali tempi nell’80% dei casi. Un risultato che riempie di orgoglio la direttrice generale dell’Ast, Maria Bernadette Di Sciascio: "Questo premio rappresenta un ulteriore riconoscimento per i risultati ottenuti, ma anche un invito a continuare a puntare verso l’eccellenza. È il frutto della collaborazione tra ospedali, tra servizi diversi e soprattutto dell’impegno degli operatori sanitari, che garantiscono ai pazienti il miglior trattamento possibile". Anche il consigliere regionale Andrea Assenti ha voluto sottolineare il valore di questo traguardo e l’importanza della collaborazione tra gli ospedali di Ascoli e San Benedetto: "Questo è un traguardo prestigioso che testimonia l’eccellenza dell’unità operativa di neurologia. Qe rappresenta un esempio concreto del lavoro, non semplice, che la Regione sta portando avanti sui due ospedali, dimostrando come sia possibile operare in sinergia tra i due plessi per offrire ai cittadini un servizio sanitario sempre più efficiente". Il riconoscimento evidenzia il ruolo strategico della Stroke Unit dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dove si concentra la gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico acuto. La portata del lavoro è stata illustrata dal dottor Emanuele Puca che ha sottolineato i numeri fatti registrare all’interno dell’ospedale evidenziando come anche la popolazione, di fronte a queste situazioni, sia diventata notevolmente più collaborativa. "Questo è un punto di partenza – ha detto – perché c’è ancora tanto lavoro da fare".

Soddisfazione anche dal sindaco Antonio Spazzafumo: "Questo premio dimostra la qualità della nostra sanità - ha detto - e non ho mai avuto dubbi su questo perché conosco l’ospedale".

e.l.