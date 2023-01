Gestione non autorizzata di rifiuti I proprietari di una cava dovranno pagare 39mila euro

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti ha ammesso all’oblazione di 13mila euro cadauno i due titolari e un dipendente della ditta ’I Conci’, società di Fano, proprietaria di una cava a Vena di Santa Caterina di Acquasanta Terme che produce il richiestissimo ’Travertino di Santa Caterina’. Nelle rispettive funzioni, i tre erano finiti sotto processo per la violazione della legge riguardante la gestione non autorizzata di rifiuti consistenti nella raccolta, il trasporto e il deposito incontrollatoabbandono (sul suolo) di rifiuti costituiti da terre da scavo frammiste a materiali derivanti dalla lavorazione della pietra, plastica, polistirolo, spazzole esauste utilizzate per la levigazione e bocciardatura delle pietre. Un’accusa che è stata dichiarata estinta a seguito dell’oblazione per complessivi 39.000 euro. Una vicenda che ha origini da un controllo effettuato dai carabinieri forestali di Ascoli il 30 aprile del 2021. Quel giorno i militari dell’Arma seguirono i movimenti di un camion della ditta I Conci che aveva caricato materiale di scarto dall’ex segheria Marconi di Ponte D’Arli e lo stava scaricando in una zona della cava a Santa Caterina. Venne appurato nell’immediatezza che il mezzo non era autorizzato a tale trasporto e il personale dell’Arpam verificò fra quanto scaricato la presenza di materiale non riconducibile a ’terre e rocce di scavo’, che doveva essere smaltito in altro modo. Per cui si trattava – secondo i carabinieri – di un vero e proprio abbandono di rifiuti. Come spiega la stessa azienda fanese, la cava del travertino Santa Caterina è la più ad alta quota del bacino di estrazione di Acquasanta. L’origine di questo travertino risale a circa 700800mila anni fa, nell’era quaternaria.

"La sua formazione è legata alle acque termali della zona, ricche di anidride carbonica. Da questa cava si estraggono diverse varietà di travertino per tono e struttura: bianco, venato, avorio e avorio Curvo sono le principali". I Conci ha fornito i propri materiali per la costruzione di prestigiose strutture, tra le quali l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, la Galleria Gum in Piazza Rossa a Mosca, l’Accademia d’Egitto a Roma, il Madison Tower Hotel di New York, gli hotel Le Sireneuse e Palazzo Sasso di Positano, il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.

Peppe Ercoli