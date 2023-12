Gestione rifiuti, il Comune di Cupra premiato per la strategia virtuosa

Grazie al costante impegno dell’Amministrazione comunale e al progetto Cupra per l’ambiente, il Comune di Cupra Marittima è stato premiato dall’Associazione nazionale Comuni Virtuosi per la strategia virtuosa nella gestione dei rifiuti. Il progetto ’Cupra per l’ambiente’, nato su iniziativa dell’Amministrazione comunale e di Marche a rifiuti zero, con il sostegno di PicenAmbiente, ha come obiettivo prioritario è la riduzione dei rifiuti all’origine, attraverso il coinvolgimento degli esercenti, che si impegnano ad adottare specifiche azioni di eliminazione o sostituzione degli imballaggi. Il progetto si è esteso nel 2019 ai Comuni di Grottammare e San Benedetto come Ambiente Bene Comune (ABC), rendendo così la Riviera delle Palme una zona virtuosa e sostenibile. Si tratta di oltre 200 realtà economiche che operano sulla costa: non solo quindi bar, ristorante, pizzerie, chalet, ma anche supermercati, alimentari, piccole botteghe, aziende, uffici, negozi di ottica, farmacie e, a partire dallo scorso, le scuole, tutti impegnati verso un unico obiettivo: rifiuti zero. Tutti i parametri indicati nel bando sono stati rispettati, a partire dalla gestione del territorio, la cui cura è garantita dai gestori degli stabilimenti balneari, degli agriturismi e dei vivaisti che aderiscono allo specifico disciplinare. Sulla gestione dei rifiuti, il Comune di Cupra da anni ha superato quota 70% di differenziata ed ha avviato quest’anno la sperimentazione della tariffa puntuale con il gestore del servizio Picenambiente.